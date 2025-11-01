Demi Moore svela il retroscena sul set di Codice d’onore | Tom Cruise era in imbarazzo per la mia gravidanza
Gli attori hanno recitato insieme in Codice d’onore. Quando sono iniziate le prove, Moore era incinta di otto mesi: cosa che, secondo lei, ha messo a disagio l’attore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
