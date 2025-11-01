Demi Lovato | Da bambina a causa della mia educazione religiosa provavo vergogna Fare coming out mi ha permesso di vivere in modo autentico

Vanityfair.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex stellina Disney, che nel 2021 si dichiarò pubblicamente «non binaria», in una nuova intervista è tornata a parlare della sua identità di genere: «Da bambina, a causa della mia educazione religiosa, provavo vergogna. Ora posso essere me stessa, ed è una sensazione fantastica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

demi lovato da bambina a causa della mia educazione religiosa provavo vergogna fare coming out mi ha permesso di vivere in modo autentico

© Vanityfair.it - Demi Lovato: «Da bambina, a causa della mia educazione religiosa, provavo vergogna. Fare coming out mi ha permesso di vivere in modo autentico»

Leggi anche questi approfondimenti

demi lovato bambina causaDemi Lovato si reinventa con "It’s not that deep" - Il 24 ottobre uscirà "It's not that deep", il nono album in studio che non è solo un disco, ma anche un messaggio: non sempre la vita o la musica ... Riporta rockol.it

Cerca Video su questo argomento: Demi Lovato Bambina Causa