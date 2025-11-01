Demi Lovato | Da bambina a causa della mia educazione religiosa provavo vergogna Fare coming out mi ha permesso di vivere in modo autentico
L'ex stellina Disney, che nel 2021 si dichiarò pubblicamente «non binaria», in una nuova intervista è tornata a parlare della sua identità di genere: «Da bambina, a causa della mia educazione religiosa, provavo vergogna. Ora posso essere me stessa, ed è una sensazione fantastica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
