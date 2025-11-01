Delitto Meredith 18 anni dopo | Ci sono storie che non finiscono
Sono trascorsi 18 anni. Nella serata di oggi, nel 2007, Meredith Kercher veniva uccisa nella sua camera da letto, all’interno di una casa di studentesse fuori sede. Via della Pergola, un indirizzo diventato, nel tempo, molto conosciuto non solo in Italia. Un indirizzo per localizzare un omicidio che, per alcuni aspetti rimane ancora un mistero. Le sentenze hanno scritto che c’è un colpevole, Rudy Guede, condannato con rito abbreviato a 16 anni, che, secondo i giudici, era nella casa del delitto, ha partecipato all’uccisione di Meredith, ma non ne è l’esecutore materiale. Ci sono poi due ex imputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, che sono stati alternativamente condannati e poi assolti, fino al proscioglimento definitivo a conclusione di una decina di anni di processi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Delitto Meredith Kercher, ex pm fa il nome di un nuovo coinvolto: "Fuggì all'estero, ma nessun nuovo fascicolo" - X Vai su X
A 18 anni dall'omicidio a Perugia di Meredith Kercher, fanno rumore le parole di Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini ? mdst.it/47iVmpL - facebook.com Vai su Facebook
Un uomo in fuga dopo il delitto di Meredith Kercher: le rivelazioni dell’ex pm. Amanda, Sollecito e quella notte di 18 anni fa - Perugia, l’intervista a Rolando Mignini e l’ipotesi di un individuo che avrebbe avuto un ruolo in quella sera del 1 novembre 2007, quando la ragazza, studentessa straniera, morì nell’appartamento di v ... Da msn.com
Meredith, l’ex pm rivela: «Un uomo insospettabile fuggì all’estero dopo il delitto» - Mi ha fatto il nome di un uomo che potrebbe essere coinvolto nell’omicidio di Meredith Kercher ... Lo riporta ilmessaggero.it
Caso Meredith, 18 anni dopo spunta un nome mai sentito: “È scappato all’estero dopo il delitto” - A diciotto anni di distanza dal brutale omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher a Perugia, il magistrato che all'epoca dei fatti coordinò le ... Segnala thesocialpost.it