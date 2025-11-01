Sono trascorsi 18 anni. Nella serata di oggi, nel 2007, Meredith Kercher veniva uccisa nella sua camera da letto, all’interno di una casa di studentesse fuori sede. Via della Pergola, un indirizzo diventato, nel tempo, molto conosciuto non solo in Italia. Un indirizzo per localizzare un omicidio che, per alcuni aspetti rimane ancora un mistero. Le sentenze hanno scritto che c’è un colpevole, Rudy Guede, condannato con rito abbreviato a 16 anni, che, secondo i giudici, era nella casa del delitto, ha partecipato all’uccisione di Meredith, ma non ne è l’esecutore materiale. Ci sono poi due ex imputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, che sono stati alternativamente condannati e poi assolti, fino al proscioglimento definitivo a conclusione di una decina di anni di processi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Delitto Meredith, 18 anni dopo: "Ci sono storie che non finiscono"