Delitto Garlasco i carabinieri spingono per i tabulati di sei anni | Applichiamo la legge sul terrorismo
Nuovo capitolo nell’infinita storia del caso Garlasco. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno chiesto alla Procura di Brescia di poter trattare l’inchiesta su Mario Venditti – l’ex pm di Pavia indagato per presunta corruzione – come un caso di terrorismo internazionale. Una scelta che consentirebbe di aggirare alcune limitazioni sulla privacy e di ottenere i tabulati telefonici per un periodo più lungo del previsto. La richiesta, datata 16 luglio 2025, è firmata dal maggiore Federico Smerieri e indirizzata al procuratore Francesco Prete. Riguarda 16 utenze telefoniche appartenenti a ex carabinieri di Pavia: Silvio Sapone, Giuseppe Spoto e Antonio Scoppetta, quest’ultimo già condannato a 4 anni e mezzo nell’inchiesta Clean condotta dalla Procura pavese, oggi diretta da Fabio Napoleone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
