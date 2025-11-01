Delitto Garlasco carabinieri alla Procura di Brescia | Trattare il caso come terrorismo

Trattare il delitto di Garlasco come un caso di terrorismo, anche internazionale, o come un’indagine per mafia, stragi, guerra civile. È la richiesta che i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno fatto a luglio 2025 alla Procura di Brescia per indagare sulla presunta corruzione dell’ex pm Mario Venditti per “favorire” Andrea Sempio nel 2017 e che ora vede iscritto nel registro degli indagati come corruttore il padre, Giuseppe Sempio. Il dettaglio che emerge dalla richiesta di “ acquisizione dei tabulati telefonici ” presentata il 16 luglio al Procuratore Francesco Prete su 16 utenze telefoniche intestate agli ex carabinieri della ‘squadra’ di Venditti a Pavia: l’ex responsabile dell’aliquota di polizia giudiziaria, Silvio Sapone, il maresciallo Giuseppe Spoto – che l’8 febbraio di quell’anno notifica a Sempio l’invito a comparire per rendere interrogatorio il 10 febbraio – e Antonio Scoppetta, il militare attualmente detenuto e condannato a 4 anni e mezzo per stalking e corruzione nell’ inchiesta ‘Clean’ della Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, carabinieri alla Procura di Brescia: “Trattare il caso come terrorismo”

