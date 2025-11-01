Del Sorbo Noi Moderati | serve una legge per tutelare studenti caregiver

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere provinciale di “ Noi Moderati” nel corso di un dibattito pubblico tenutosi ad Angri nei giorni scorsi, ha lanciato la proposta di un intervento normativo che garantisca flessibilità oraria e percorsi formativi personalizzati per gli studenti impegnati nella cura di familiari non autosufficienti. Un passo concreto verso una scuola più inclusiva e attenta ai bisogni reali degli studenti. La proposta avanzata da Giuseppe Del Sorbo, consigliere provinciale di “ Noi Moderati”, è indirizzata a portare in Regione Campania una legge specifica per il riconoscimento e la tutela degli studenti caregiver. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

