Del Piero da brividi nel giorno dell’anniversario Juve | Siamo eleganza tradizione orgoglio italiano cucito addosso La nostra storia continua – VIDEO

Del Piero celebra l’identità bianconera nel giorno dellanniversario: l’ex capitano ricorda cosa significa essere della Juventus. La sua voce è la storia, le sue parole sono l’identità. Nel giorno in cui la  Juventus  celebra la sua nascita, il  1° novembre 1897  (oggi sono 128 anni), il club bianconero ha scelto il suo simbolo più iconico,  Alessandro Del Piero, per raccontare cosa significhi davvero appartenere a questa maglia. In un video emozionante pubblicato stamattina sui canali social del club, l’ex capitano ha dato voce all’anima della  Vecchia Signora, un’anima che, come suggerisce il nome stesso, è destinata a rimanere per sempre “giovane”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

