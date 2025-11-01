Del Piero celebra l’identità bianconera nel giorno dell’anniversario: l’ex capitano ricorda cosa significa essere della Juventus. La sua voce è la storia, le sue parole sono l’identità. Nel giorno in cui la Juventus celebra la sua nascita, il 1° novembre 1897 (oggi sono 128 anni), il club bianconero ha scelto il suo simbolo più iconico, Alessandro Del Piero, per raccontare cosa significhi davvero appartenere a questa maglia. In un video emozionante pubblicato stamattina sui canali social del club, l’ex capitano ha dato voce all’anima della Vecchia Signora, un’anima che, come suggerisce il nome stesso, è destinata a rimanere per sempre “giovane”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero da brividi nel giorno dell’anniversario Juve: «Siamo eleganza, tradizione, orgoglio italiano cucito addosso. La nostra storia continua» – VIDEO