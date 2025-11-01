Del Piero da brividi nel giorno dell’anniversario Juve | Siamo eleganza tradizione orgoglio italiano cucito addosso La nostra storia continua – VIDEO
Del Piero celebra l’identità bianconera nel giorno dell’anniversario: l’ex capitano ricorda cosa significa essere della Juventus. La sua voce è la storia, le sue parole sono l’identità. Nel giorno in cui la Juventus celebra la sua nascita, il 1° novembre 1897 (oggi sono 128 anni), il club bianconero ha scelto il suo simbolo più iconico, Alessandro Del Piero, per raccontare cosa significhi davvero appartenere a questa maglia. In un video emozionante pubblicato stamattina sui canali social del club, l’ex capitano ha dato voce all’anima della Vecchia Signora, un’anima che, come suggerisce il nome stesso, è destinata a rimanere per sempre “giovane”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
HALLOWEEN JAM SESSION al DAM! Giovedì 30 ottobre, preparati a una notte da brividi Porta il tuo strumento, la tua voce o solo la voglia di far tremare le pareti! Si prospetta una serata mostruosamente divertente! #JamSession #Halloween #DA - facebook.com Vai su Facebook