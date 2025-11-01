Defunti in Certosa apre il primo cinerario cattolico d’Italia che accoglierà le urne dei fedeli
“Cresce la richiesta di cremazione”. Oggi e domani visite ai cimiteri: potenziate le corse dei bus per chi si reca a portare i fiori sulle tombe dei propri cari. Per gli over 65 convenzione con Saca. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
Nel silenzio della Certosa, la musica si fa memoria. Il 2 novembre, in occasione del Giorno dei Defunti, il Tempio di San Cristoforo alla Certosa accoglie un concerto di rara bellezza: la Missa pro Defunctis e i Mottetti di Giovanni Battista Martini (1745), eseguiti - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, al cimitero della Certosa nasce il primo Cinerario cattolico d'Italia: «Il 70% dei cittadini sceglie la cremazione» - Firmato dagli architetti Manenti e Cariani, prevede la realizzazione del Cinerario nell'ampio Campo Nuov ... Secondo corrieredibologna.corriere.it