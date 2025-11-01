Declino incredibile Sondaggi il tonfo clamoroso | dati chiarissimi poi la notizia su Giorgia Meloni

L’ultima rilevazione di Termometro Politico fotografa un quadro chiaro e piuttosto stabile, ma con alcuni movimenti degni di nota. Fratelli d’Italia consolida il suo primato e, ancora una volta, supera la soglia psicologica del 30%, un risultato che conferma la leadership del partito guidato da Giorgia Meloni e la distanza sempre più marcata rispetto alle forze d’opposizione. La crescita dello 0,4% nell’ultima settimana testimonia come la premier continui a godere di un consenso solido, frutto anche di una linea di governo percepita come coerente e determinata. Il dato di Fratelli d’Italia non solo rafforza la posizione del partito all’interno della coalizione di centrodestra, ma rende ancora più evidente la difficoltà delle opposizioni nel proporre un’alternativa credibile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it