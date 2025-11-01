De Martino spunta un retroscena assurdo | c’entra di nuovo Belen

Arrivano nuove scottanti rivelazioni riguardo Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Le parole stavolta lasciano increduli. Una delle coppie che più ha incuriosito il mondo dello spettacolo negli ultimi anni è senza dubbio quella tra l’ex ballerino e ora conduttore Stefano De Martino e la nota showgirl Belen Rodriguez. Due che tenevano con il fiato. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - De Martino, spunta un retroscena assurdo: c’entra di nuovo Belen

News recenti che potrebbero piacerti

Gerry Scotti continua a battere Stefano De Martino. Chi la spunta invece tra Milly Carlucci e Maria De Filippi ? - facebook.com Vai su Facebook

De Martino, spunta un retroscena assurdo: c’entra di nuovo Belen - Arrivano nuove scottanti rivelazioni riguardo Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Come scrive temporeale.info

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati: colpa del video rubato?/ Spunta il vero retroscena - Stefano De Martino e Caroline Tronelli, addio definitivo: la storia finisce tra scandalo dei video intimi e tensioni alle stelle. Lo riporta ilsussidiario.net

“Sono spesso insieme…”: Sophie Codegoni svela un retroscena su Stefano De Martino - Sophie Codegoni interviene a La Volta Buona sul presunto legame tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Scrive donnaglamour.it