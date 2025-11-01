De Magistris critica duramente la scelta del tecnico: la cittadinanza onoraria lo legava alla città, il suo passaggio in bianconero stona. Un tradimento. Non c’è altra parola per descrivere la sensazione che serpeggia nella città di Napoli dopo l’ufficialità, ormai imminente, di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. La città partenopea, ed in particolare i tifosi della squadra, che solo un anno e mezzo fa lo celebravano come un eroe per lo Scudetto riportato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni, non ha preso benissimo il trasferimento ai rivali storici. Un sentimento di amarezza profonda, che va oltre la semplice rivalità sportiva e tocca le corde dell’identità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

De Magistris al veleno: «In molti hanno paragonato la cittadinanza onoraria di Napoli di Spalletti con quella di Maradona ma c'è una differenza»