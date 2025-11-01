De Bruyne, dopo l’infortunio anche la “rapina”? Coinvolto il compagno di squadra Sarebbe lui il mandante"> L’infortunio di De Bruyne ha sconvolto un po’ tutti. Oltre al danno, però, ci sarebbe anche la beffa per il fuoriclasse ex City. Il direttore di Isokinetic, professor Fabrizio Tencone, ha parlato delle condizioni di Kevin De Bruyne, vittima di un grave infortunio muscolare. Il medico, amico personale di Antonio Conte, ha spiegato che si tratta di uno strappo muscolare di alta gravità, una lesione in cui “la carne si rompe e il muscolo si strappa”. Il belga dovrebbe essere operato a breve, anche se non è ancora chiara la posizione esatta della lesione, che interessa la parte alta della coscia, sotto il gluteo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

