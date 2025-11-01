De Bruyne dopo l’infortunio anche la rapina? Coinvolto il compagno di squadra | Sarebbe lui il mandante

Napolipiu.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Bruyne, dopo l’infortunio anche la “rapina”? Coinvolto il compagno di squadra Sarebbe lui il mandante"> L’infortunio di De Bruyne ha sconvolto un po’ tutti. Oltre al danno, però, ci sarebbe anche la beffa per il fuoriclasse ex City. Il direttore di Isokinetic, professor Fabrizio Tencone, ha parlato delle condizioni di Kevin De Bruyne, vittima di un grave infortunio muscolare. Il medico, amico personale di Antonio Conte, ha spiegato che si tratta di uno strappo muscolare di alta gravità, una lesione in cui “la carne si rompe e il muscolo si strappa”. Il belga dovrebbe essere operato a breve, anche se non è ancora chiara la posizione esatta della lesione, che interessa la parte alta della coscia, sotto il gluteo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

de bruyne dopo l8217infortunio anche la rapina coinvolto il compagno di squadra sarebbe lui il mandante

© Napolipiu.com - De Bruyne, dopo l’infortunio anche la “rapina”? Coinvolto il compagno di squadra | Sarebbe lui il mandante

Scopri altri approfondimenti

de bruyne dopo l8217infortunioInfortunio de Bruyne, il recupero del giocatore del Napoli sarà suddiviso in ‘sette fasi’. Antonio Conte ha una speranza: i dettagli - Infortunio De Bruyne: tempi lunghi e percorso di recupero dettagliato per il fuoriclasse belga. msn.com scrive

de bruyne dopo l8217infortunioNapoli, De Bruyne si opera oggi ad Anversa: la riabilitazione sarà nella stessa struttura di Lukaku - Il centrocampista di Conte sotto i ferri, l'ex medico del Belgio spiega: "Non è una recidiva, rientrerà entro 4 mesi" ... Scrive msn.com

de bruyne dopo l8217infortunioDe Bruyne operato in Belgio: farà ad Anversa la prima parte della riabilitazione, ecco quando torna - Kevin De Bruyne è stato operato questa mattina ad Anversa dal chirurgo Geert Declercq dopo la lesione di alto grado rimediata da Kdb nel match ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Dopo L8217infortunio