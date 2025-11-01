Dazi e Mercosur | l?Ue fa quadrato sulla linea italiana

Dazi e Mercosur, l?Unione europea fa quadrato sulla linea italiana. Nella due giorni a Roma, dove ha incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e i ministri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Dazi e Mercosur: l?Ue fa quadrato sulla linea italiana

#Dazi e #Mercosur: dal #vino alla #pasta, l’ #agroalimentareitaliano incontra il #CommissarioUe #Šefcovic. Al tavolo di confronto, tutte le principali organizzazioni. Il Ministro @FrancescoLollo1: “abbiamo avuto l’impegno a rimuovere alcune questioni”, - X Vai su X

La politica statunitense dei dazi ha dato impulso alla ricerca di nuovi canali di scambio economico e, in questo quadro, all’accordo politico concluso dalla Commissione europea all’inizio di quest’anno sul Mercosur. Ne parleremo qui: La Liguria incontra l’ - facebook.com Vai su Facebook

Dazi e Mercosur: l’Ue fa quadrato sulla linea italiana - Nella due giorni a Roma, dove ha incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e i ministri dell’Agricoltura e della ... Come scrive ilmattino.it

Lollobrigida incontra Sefcovic: focus su dazi e Mercosur - ROMA (ITALPRESS) – Dazi e Mercosur i due temi principali al centro del bilaterale tra il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, e il commissario europeo per il ... Scrive msn.com

Mercosur, sì dell'Europa contro i dazi - La Commissione europea ha dato il via libera all'intesa tra la Ue e il Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) che sarà quindi presentata ai 27 Paesi membri, ... Scrive ilgiornale.it