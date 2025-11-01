Dazi | Boccia ' governo fermo e diviso abbandona l' Italia al suo destino'

Rom, 1 nov (Adnkronos) - "Mentre l'Italia paga le conseguenze dei dazi di Trump, che colpiscono le nostre imprese, il nostro export, le nostre filiere produttive, la destra italiana tace". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo ad Andria (Bat) ad una iniziativa elettorale con Giovanni Vurchio, presidente del Consiglio comunale di Andria e candidato Pd al le regionali in Puglia. "Meloni e Salvini non trovano il coraggio nemmeno di difendere le aziende italiane, schiacciati dalla sudditanza politica verso i loro alleati internazionali. Altro che patrioti: sono i custodi di un sistema paralizzato, incapace di affrontare le sfide del Paese e di difendere l'interesse nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi: Boccia, 'governo fermo e diviso abbandona l'Italia al suo destino'

Argomenti simili trattati di recente

IL SENATO BOCCIA I DAZI DI TRUMP SUL BRASILE, MA LA CAMERA NON VOTERÀ Cinque senatori repubblicani si sono uniti ai democratici per approvare la risoluzione con 52 voti favorevoli e 48 contrari. Il presidente della Camera Mike Johnson ha già a - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Boccia, 'solo rinunce e condoni, Italia ferma ma governo sceglie di galleggiare' - La quarta manovra Meloni vale più o meno 18 miliardi, la più ... Si legge su iltempo.it

Governo: Boccia, 'inginocchiato davanti a Trump, costruiamo alternativa giorno per giorno' - "Questo governo si è inginocchiato davanti agli Stati Uniti: ha firmato un accordo capestro sui dazi che massacra le nostre imprese, è stato una comparsa alla passerella di ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Panorama on the road: il governo risponde su sicurezza, dazi e Medio Oriente - Politica interna e sfide globali al centro dell’incontro di Panorama on the road a Napoli. Scrive panorama.it