Davide Nicola il capolavoro massimo di un mister sottovalutato
Nella meraviglia del calcio italiano di provincia c'è un uomo che arriva, al posto giusto e al momento giusto, quando la luce sembra spegnersi. Non porta clamore, non alza la voce, ma porta con sé qualcosa di più prezioso: la fede nella rinascita. Davide Nicola da Luserna San Giovanni, è l’uomo che non si arrende mai, il tecnico che ha fatto della salvezza una forma d’arte, una poesia di fatica e speranza. La prima grande impresa del tecnico 52enne risale al 2016-17 con il Crotone. Ultimo in classifica a metà stagione con soli 9 punti nel girone d’andata, nelle mani di Nicola si trasforma in miracolo: nel girone di ritorno la squadra conquista 25 punti, battendo la Lazio all’ultima giornata e centrando una salvezza che pareva impossibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
