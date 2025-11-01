Davide muore nella notte | l’auto si ribalta e vola via morte terribile

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio della notte, in una zona dove a quell’ora le strade sono quasi deserte e il buio sembra più profondo del solito. Poco dopo l’una e trenta, alcuni residenti hanno udito il rumore sordo di un’auto che si ribalta, seguito da un inquietante silenzio. Quando i primi soccorsi sono arrivati, la scena era già segnata dalla tragedia. La comunità di Esperia, nel Sud della Provincia di Frosinone, si è svegliata sconvolta dalla notizia della morte di Davide Gerardi, 47 anni, residente del posto. L’uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella località La Badia, quando la Fiat Panda che guidava è uscita improvvisamente di strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

