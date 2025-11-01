David Beckham si affida agli scienziati della Nasa e lancia un integratore contro l’invecchiamento | ma il prezzo è proibitivo

Ora che non ha più gol da segnare, David Beckham si è messo in testa un obiettivo piuttosto ambiziosa: stimolare la longevità cellulare e trovare una soluzione all’invecchiamento. Il suo nuovo progetto si chiama «Daily Ultimate Longevity» ed è un integratore in polvere al melograno pensato per “ottimizzare” le cellule e sostenere i processi naturali di rigenerazione dell’organismo. Lo studio degli scienziati della Nasa. Si tratta del secondo prodotto realizzato in collaborazione con il brand di wellness IM8. Al centro della formula c’è il NAD+, una molecola che agisce sui mitocondri — le centraline energetiche delle cellule — stimolando l’ autofagia, il meccanismo con cui il corpo elimina le componenti danneggiate. 🔗 Leggi su Open.online

Negli anni David Beckham ha imparato a reinventarsi: da icona del calcio a imprenditore, da modello globale a simbolo di lifestyle. Oggi, però, la sua sfida non si gioca più su un campo da gioco, ma dentro le cellule. - facebook.com Vai su Facebook

