Dateci la terza corsia i divieti no | freno ai Tir è rabbia industriali

Arezzo, 1 novembre 2025 – Confindustria Toscana Sud esprime forte preoccupazione per l'ennesima misura che penalizza il sistema produttivo: il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti oltre le 12 tonnellate nel tratto dell' autostrada A1 tra Incisa Valdarno e Chiusi. La decisione, che entrerà in vigore a breve, rappresenta un ulteriore e intollerabile onere per le imprese, scaricando su di esse la responsabilità di inefficienze che da tempo affliggono il sistema infrastrutturale italiano. " È inaccettabile c he il mancato completamento della terza corsia sull'A1, un'opera attesa da anni, si traduca ora in misure restrittive che rallentano il trasporto merci e aumentano i costi per le nostre aziende – afferma Alessandro Tarquini, Direttore Generale di Confindustria Toscana Sud - Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di come, invece di intervenire con le infrastrutture necessarie per sostenere la competitività del Paese, vengano imposte soluzioni tampone che ricadono sulle spalle degli operatori economici". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Dateci la terza corsia, i divieti no»: freno ai Tir, è rabbia industriali

Altri contenuti sullo stesso argomento

NOBODY WANTS THIS 3 VERSO LA TERZA STAGIONE: INIZIATA GIÀ LA SCRITTURA DEI NUOVI EPISODI! Sebbene Netflix non abbia ancora annunciato ufficialmente il rinnovo per una terza stagione, Kristen Bell ha rivelato a Parade che la writers' room - facebook.com Vai su Facebook

"Dateci la terza corsia, i divieti no". Freno ai Tir, è rabbia industriali. Spallata per far ripartire i lavori - "Lo stop ai sorpassi aggrava i tempi e i costi delle aziende: è un altro problema, non la soluzione". Da msn.com

"Terza corsia, siamo in attesa che avanzi l’iter per gli espropri" - Scorre nel territorio del comune di Poggio Renatico l’autostrada A13, serpentone di camion che si tallonano nell’odore acre dei freni. Segnala ilrestodelcarlino.it