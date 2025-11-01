Dateci la terza corsia i divieti no Freno ai Tir è rabbia industriali Spallata per far ripartire i lavori

"È inaccettabile che il mancato completamento della terza corsia sull’A1, opera attesa da anni, si traduca ora in misure restrittive che rallentano il trasporto merci e aumentano i costi per le nostre aziende". Non usa giri di parole Alessandro Tarquini, direttore generale di Confindustria Toscana Sud. L’affondo sullo stop ai sorpassi tra i Tir nel tratto aretino dell’Autosole si trasforma in j’accuse: "Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di come, invece di intervenire con le infrastrutture necessarie per sostenere la competitività del Paese, vengano imposte soluzioni tampone che ricadono sulle spalle degli operatori economici". 🔗 Leggi su Lanazione.it

