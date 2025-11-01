Date e orari delle partite del Pescara fino a Capodanno
La Lega serie B ha diramato ufficialmente le date e gli orari delle gare del torneo cadetto fino a fine 2025. Novembre e dicembre si prospettano dunque due mesi intensissimi, a completare quasi il girone di andata. Solo a inizio 2026 si chiuderà la prima parte di campionato con l'ultima partita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
