Data autunnale per Ferrara Sotto le Stelle arriva il concerto degli Swans
Lunedì 3 novembre data speciale di Ferrara Sotto le Stelle al Teatro Nuovo, in programma c’è il concerto degli Swans che presentano il loro ultimo album 'Birthing'.Fondati a New York nel 1982 da Michael Gira (nella foto), gli Swans si sono subito imposti come una forza inarrestabile nel panorama. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
