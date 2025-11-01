Pompiano (Brescia), 1 novembre 2025 – Daniela Bratelli, la vittima dello scontro mortale tra veicoli avvenuto ieri alle 16, 45 anni, era conosciutissima a Pompiano, dove viveva, e nella bassa bresciana. Lavorava in banca ed era stata assessore ai servizi sociali a Pompiano. La donna ha perso la vita ieri nel primo pomeriggio a Sulzano, lungo la 510, che stava percorrendo con a bordo gli amici del figlio, seguita dal marito e da quest’ultimo: un 16enne. I due erano su un’altra autovettura. Andavano in montagna con altri amici per il ponte di Ognissanti e del 4 novembre. La strada, per lei, è terminata nella galleria Pianzole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Daniela Bratelli, chi è la 45enne morta in in un incidente a Sulzano davanti agli occhi del marito e del figlio