Dall' ufficio alla cena fino alla cerimonia le It Bags nei toni del cobalto e del navy si preparano ad animare i look di stagione 

V ariazioni sul tema. A causa del meteo e delle temperature, il guardaroba della stagione fredda corre sempre il rischio di rivelarsi monotono e poco interessante. Per ovviare alla prevedibilità e alla noia, allora, sarà necessario ricorrere ad accessori tanto sofisticati quanto imprevedibili, discreti eppure d’effetto. Come nel caso della borsa blu donna. Accoppiate vincenti: 5 outfit per valorizzare blu e grigio nella stagione fredda X Nell’ Autunno-Inverno 202526, infatti, l’It Bag più versatile e raffinata si tinge dei colori della notte e del mare. Sfumature di ceruleo, cobalto e navy animano così silhouette eclettiche e contemporanee, da indossare a spalla o a mano, dall’ufficio alla cena. 🔗 Leggi su Iodonna.it

