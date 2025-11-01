Dallo stalking ai maltrattamenti Numeri in aumento in Brianza Cadom | più di 300 richieste di aiuto
Intervenire subito, prima che sia troppo tardi. Nel 2023 erano stati una settantina i casi di ammonimento da parte del Questore: 43 per violenza domestica e 26 per stalking. Nel 2024 si è arrivati a un centinaio di casi (78 di violenza domestica e 20 di stalking). Un dato preoccupante: per la prima volta coinvolti anche 3 minori. La Polizia di Stato ha effettuato 130 interventi, la stragrande maggioranza per violenza domestica. E 22 sono stati effettuati nei primissimi mesi del 2025. Quando sarà diffuso il bilancio ufficiale di tutto l’anno, purtroppo troveremo il numero in crescita nonostante il presidio del territorio e le continue attività di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
