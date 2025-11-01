Dalle ISOP all' IPC A Campione è sempre tempo di grandi tornei

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In riva al Lago le carte non smettono mai di volare. La scorsa settimana vittoria svizzera nel primo stage delle Italian Poker Series. Torneo dominato da Raz con accordo inusuale. A breve invece scatta la seconda edizione dell'Italian Poker Challenge che ospiterà anche un side event del portale pokeristico più longevo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dalle ISOP all'IPC. A Campione è sempre tempo di grandi tornei

