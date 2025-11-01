Dall' Auser un libro di ricette per valorizzare la memoria degli anziani
Sapori, ricordi e comunità. Tre ingredienti che si mescolano in "I sapori che uniscono", il libro di ricette realizzato da Auser Leucum e nato dall'iniziativa della sede di Calolziocorte. Il volume è frutto del lavoro delle volontarie della telefonia sociale, che hanno raccolto e trascritto le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Al Centro Auser Di Poggiardo-Vaste corso di italiano per stranieri. Vengono dal Bangladesh, dal Marocco, dall'Albania, un mondo insieme. #Auser - facebook.com Vai su Facebook
Auser Lecco presenta “I sapori che uniscono” - CALOLZIOCORTE – Nato dall’iniziativa delle volontarie di Calolziocorte, il volume raccoglie ricette tradizionali degli anziani, diventando un ponte tra generazioni e un tributo alla cultura del territ ... Secondo msn.com