Dalla contea degli hobbit abruzzese all' acqua tonica al luppolo | svelati i vincitori degli Oscar Green di Coldiretti

Conferiti da Coldiretti, nel villaggio allestito in centro a Pescara con una cerimonia tenuta il 31 ottobre, gli Oscar Green Abruzzo 2025, l’evento di riferimento dedicato alle giovani imprese agricole più innovative e sostenibili della regione.Fra le idee premiate una dissetante acqua tonica al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondisci con queste news

la Repubblica. . Un matrimonio da sogno nella Contea, ambientato nel set di Hobbiton (Nuova Zelanda), e una sorpresa epica per gli sposi: Elijah Wood, indimenticabile Frodo Baggins, si è presentato inaspettatamente al matrimonio di una coppia ispirato a “Il - facebook.com Vai su Facebook

Abbiamo intervistato l'uomo che sta costruendo una Contea Hobbit in Abruzzo: il reportage - Arrivare nella Contea Gentile è stato come ricominciare a respirare dopo l’apnea di una lunga immersione. Come scrive corrieredellosport.it

Gli Hobbit del Signore degli Anelli supportano la Contea abruzzese - Vi avevamo già parlato di Nicolas Gentile e del suo ambizioso quanto meraviglioso progetto, chiamato, con un delicato gioco di parole, la Contea Gentile. Scrive tomshw.it

L'uomo che sta ricreando la contea degli hobbit in Abruzzo - E da qualche anno a Bucchianico, un paesino a pochi chilometri da Chieti, sta nascendo anche una ... Secondo wired.it