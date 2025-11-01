Dal sensei Hara a Milo Manara I grandi personaggi incontrano il pubblico
Intenso il programma Comics, a partire dalle 10, al Teatro del Giglio, con “Creatori di mondi“: un dialogo tra Tetsuo Hara e John Romita Jr., dall’immaginario del mondo occidentale che ha influenzato lo stile e il design dell’incredibile arte di Tetsuo Hara, alla forza narrativa di John Romita Jr., mentre Igort, nel ruolo di moderAutore, li guiderà nel racconto della loro arte. Alle 14, nell’auditorium San Romano, l’incontro “Le mille rotte dell’immaginario Bonelli: viaggio sul Pianeta delle idee“, con la partecipazione di Michele Masiero, Caparezza, Carlo Lucarelli e Barbara Baraldi, con la presenza sul palco di una interprete LIS. 🔗 Leggi su Lanazione.it
