Brusco stop al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, dopo la mancata concessione del visto di legittimità. Le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni. Alla decisione sono seguite dure repliche da parte della premier Giorgia Meloni e del ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Tra la cronaca italiana riflettori puntati sul Caso Garlasco, con il padre di Andrea Sempio che è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine della Procura di Brescia. Il sindaco di Crotone ha dato le dimissioni. Vincenzo Voce si è dimesso a seguito di un episodio che lo ha coinvolto di recente: "Le istituzioni devono essere sempre esempio di equilibrio e rispetto, valori che oggi intendo riaffermare presentando le mie dimissioni", ha dichiarato in un comunicato pubblicato sul sito del Comune. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Dal Ponte sullo Stretto a Garlasco, quante ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ