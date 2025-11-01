Dal Ponte sullo Stretto a Garlasco quante ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ
Brusco stop al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, dopo la mancata concessione del visto di legittimità. Le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni. Alla decisione sono seguite dure repliche da parte della premier Giorgia Meloni e del ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Tra la cronaca italiana riflettori puntati sul Caso Garlasco, con il padre di Andrea Sempio che è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine della Procura di Brescia. Il sindaco di Crotone ha dato le dimissioni. Vincenzo Voce si è dimesso a seguito di un episodio che lo ha coinvolto di recente: "Le istituzioni devono essere sempre esempio di equilibrio e rispetto, valori che oggi intendo riaffermare presentando le mie dimissioni", ha dichiarato in un comunicato pubblicato sul sito del Comune. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Approfondisci con queste news
Dopo le polemiche sul Ponte sullo Stretto, Mario Tozzi torna all’attacco - facebook.com Vai su Facebook
La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X
Ponte sullo Stretto di Messina: lunghezza, altezza, capacità, i costi - Quanto misura il Ponte sullo Stretto, quanto si spende per realizzarlo, quante auto ci possono passare, come resiste a terremoti e venti ... Scrive virgilio.it
Ponte sullo Stretto, quanto costerà? Quanti posti di lavoro garantirà? Tutte le stime - Il 6 agosto scorso il CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha approvato il progetto definitivo del ponte sullo Stretto ... msn.com scrive
Ponte sullo Stretto, Busia: “Serviva una nuova gara. Così vantaggi per i privati” - L’intervista al presidente dell’Anac: “L’iter scelto porta a non avere chiarezza sui costi, perché si costruirà senza un progetto complessivo” ... Scrive repubblica.it