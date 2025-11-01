Dal Ponte agli affitti brevi la maggioranza lima la manovra | aperture sui dividendi

Nessun cambiamento sostanziale ma ritocchi mirati e a saldi invariati a partire dalla norma sui dividendi. Dopo il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, riportato dal "Messaggero", la maggioranza lavora sulle possibili modifiche alla legge di bilancio. Che potrebbero riguardare in primis la misura contenuta nell’articolo 18 del provvedimento che limita l’accesso al regime dell’esclusione,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dal Ponte agli affitti brevi, la maggioranza lima la manovra: aperture sui dividendi

