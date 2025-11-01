Dal Milan all’Arabia | Conceicao firma un’altra rimonta epica! Da 0-4 a 4-4 in dieci uomini…

Conceicao e un'altra incredibile rimonta: da 0-4 a 4-4 in dieci minuti e con un uomo in meno. La magia del portoghese non finisce mai. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dal Milan all’Arabia: Conceicao firma un’altra rimonta epica! Da 0-4 a 4-4 in dieci uomini…

