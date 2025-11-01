Dal Mediterraneo all’Indo-Pacifico Ecco come l’Italia può trainare il passaggio europeo a Sud-Est
In vista del Gruppo dei 20 (G20) di Johannesburg del novembre 2025, l’Italia ha l’opportunità di consolidare la propria strategia verso Africa e Asia. In un mondo in rapido cambiamento, nuovi equilibri si formano a Sud e a Est e le rotte economiche vengono ridefinite. India, Medio Oriente e Africa emergono come nuovi centri di crescita economica e politica, aprendo spazio a un plurilateralismo senza schieramenti rigidi. L’Italia può fare la differenza, trasformando la propria strategia verso questi Paesi in leva concreta, puntando su progetti come il corridoio India-Medio Oriente-Europa (Imec) e il Piano Mattei per l’Africa. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche questi approfondimenti
Francesco Maria Talò: "Israele deve entrare in una logica di Pace. L’Italia? Ponte tra Mediterraneo e Indo-Pacifico" L'intervista di @aldotorchiaro - X Vai su X
Crediamo che la cucina sia un racconto fatto di profumi, gesti e memoria ? Ogni piatto che prepariamo nasce da passione e rispetto per la materia prima, perché qui, il gusto è solo l’inizio Mediterraneo Info e prenotazioni: ? Da MAR a DOM 12:00 - 15 - facebook.com Vai su Facebook