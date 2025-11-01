In vista del Gruppo dei 20 (G20) di Johannesburg del novembre 2025, l’Italia ha l’opportunità di consolidare la propria strategia verso Africa e Asia. In un mondo in rapido cambiamento, nuovi equilibri si formano a Sud e a Est e le rotte economiche vengono ridefinite. India, Medio Oriente e Africa emergono come nuovi centri di crescita economica e politica, aprendo spazio a un plurilateralismo senza schieramenti rigidi. L’Italia può fare la differenza, trasformando la propria strategia verso questi Paesi in leva concreta, puntando su progetti come il corridoio India-Medio Oriente-Europa (Imec) e il Piano Mattei per l’Africa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal Mediterraneo all’Indo-Pacifico. Ecco come l’Italia può trainare il passaggio europeo a Sud-Est