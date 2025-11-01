Dal Frankenstein di Guillermo Del Toro ai giochi estremi di Squid Game | novembre su Netflix sarà un mese da brividi

N ovembre 2025 si accende sul piccolo schermo: tra il ritorno dei ragazzi di Stranger Things, Frankenstein di Guillermo Del Toro e la nuova stagione di Squid Game, Netflix promette emozioni forti. Ecco cosa vedere sulla piattaforma. “Stranger Things” Serie tv. Quinta stagione. Volume 1. Dal 27 novembre Torna una delle serie più apprezzate degli ultimi dieci anni per l’ultima avventura nel Sottosopra. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will si fa strada la paura. Per porre fine a quest’incubo è necessario che i nostri eroi continuino a restare uniti, per l’ultima volta. “Squid Game: La sfida” Serie tv. 🔗 Leggi su Iodonna.it

