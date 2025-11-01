Dal campo all’horror | Haaland festeggia Halloween da Joker e fa impazzire e spaventare i fan

1 nov 2025

Spavento dei portieri di Premier League e di tutta Europa, Erling Haaland ha deciso di mettere i brividi anche fuori dal campo di calcio per celebrare degnamente Halloween. L’attaccante ha postato sui social un video che lo mostra in un negozio e per strada travestito da Joker e le reazioni divertite di chi lo ha riconosciuto. In un altro video, si vede un suo ritratto in un quadro che esce dalla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dal campo all’horror: Haaland festeggia Halloween da Joker e fa impazzire e (spaventare) i fan

