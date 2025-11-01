Dal campo all’horror | Haaland festeggia Halloween da Joker e fa impazzire e spaventare i fan
Spavento dei portieri di Premier League e di tutta Europa, Erling Haaland ha deciso di mettere i brividi anche fuori dal campo di calcio per celebrare degnamente Halloween. L’attaccante ha postato sui social un video che lo mostra in un negozio e per strada travestito da Joker e le reazioni divertite di chi lo ha riconosciuto. In un altro video, si vede un suo ritratto in un quadro che esce dalla. 🔗 Leggi su Feedpress.me
