dai forzisti guerra dichiarata ai loro vertici

"Noi rispondiamo direttamente alla segreteria regionale. I vertici provinciali sono succubi della Lega. L'attività politica locale è nostra. Decidiamo solo noi". Forza Italia si smarca clamorosamente, per la prima volta su temi locali, dalla maggioranza di centrodestra. E l'altra sera il loro voto contrario su tre mozioni della minoranza e l'abbandono dell'aula insieme alla rappresentante di Azione sull'approvazione del piano di recupero dell'area dismessa Biffi e Premoli sono stati di forte impatto politico. Ma non solo: con la dichiarazione di Vittorio Riboldi, referente della comunicazione, i forzisti codognesi hanno dichiarato guerra anche ai vertici lodigiani del loro stesso partito che, già alla vigilia, aveva prospettato una resa dei conti con gli attivisti codognesi qualora la segreteria locale di Forza Italia si fosse accodata all'opposizione.

