Dai dischi e fumetti rari fino alle maglie degli atleti azzurri | a Padova la vetrina delle passioni

Dischi rari e ormai introvabili nei negozi, fumetti, giocattoli e album di figurine vintage in perfette condizioni, vero tesoro per collezionisti di ogni età, fino ad una piccola ma preziosa mostra di maglie degli atleti azzurri, da quella di Pietro Mennea a quella della pentatleta Franca Peggion. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

News recenti che potrebbero piacerti

A Padova una tre giorni dedicata alle passioni dalle quattro ruote, ai dischi e fumetti, dal gusto allo shopping fino allo sport. Venerdì 31 appuntamento con l’Halloween Party #Padova #fiera #Tuttinfiera - facebook.com Vai su Facebook

Tutti pazzi per fumetti e vecchi vinili - È l'amore per fumetti, giornalini, dischi introvabile a dare la linea alla nerd culture, una sorta di controcultura che ... Lo riporta ilgazzettino.it

Dischi, cd e fumetti colorano il Palazzo delle Esposizioni - Dischi, cd, fumetti: al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, per due giorni sarà possibile trovare di tutto, pezzi rari e non, pronti ad arricchire raccolte magari avviate ... Si legge su lanazione.it

Le guide di Rockol: tutto sui vinili rari - Collezionisti e appassionati di dischi in vinile frequentemente si trovano alle prese con il concetto di vinili rari. Da rockol.it