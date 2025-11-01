Dai banchi alla casa di riposo di Parabiago | 40 bambini diventano compagni di viaggio degli anziani

Parabiago (Milano), 1 novembre 2025 – ” È con entusiasmo che annunciamo la firma della convenzione tra l’Istituto comprensivo viale Legnano e il Comune, che ci permetterà di realizzare un progetto intergenerazionale con una matrice valoriale di rara intensità». La dirigente scolastica, Monica Fugaro, sintentizza così l’essenza del Service Learning, un approccio didattico innovativo che unisce l’apprendimento curricolare con l’impegno civico e l’azione solidale. Patto fra generazioni . Dall’aula alla casa di riposo comunale “Albergo del nonno”: 40 bambini della scuola dell’infanzia, seguiti da otto insegnanti, diventeranno compagni di viaggio dei nonni della rsa, e viceversa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai banchi alla casa di riposo di Parabiago: 40 bambini diventano compagni di viaggio degli anziani

