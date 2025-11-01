Da via Palazzuolo a piazza Duomo Ecco gli ‘ambasciatori della città’ | Mediatori tra turisti e residenti

di Rossella Conte Firenze, con il suo inestimabile patrimonio artistico e culturale, continua a essere una delle mete più amate e frequentate al mondo. Ma la sfida, oggi più che mai, è trovare un equilibrio tra turismo e vita quotidiana, tra la città vetrina e quella vissuta dai suoi abitanti. È da questa consapevolezza che nasce il nuovo progetto " Ambasciatori a Firenze ", ideato da Fondazione CR Firenze con gli Angeli del Bello, per promuovere un turismo più consapevole, rispettoso e sostenibile. L’iniziativa, finanziata con 100mila euro da Fondazione CR Firenze, vuole mettere al centro il rispetto e la tutela della città, sensibilizzando i visitatori sull’importanza di comportamenti responsabili e di una fruizione corretta del centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da via Palazzuolo a piazza Duomo. Ecco gli ‘ambasciatori della città’: "Mediatori tra turisti e residenti"

