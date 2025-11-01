Dà una carezza al suo pitbull che dorme | 29enne azzannato al braccio e al volto Necessari 80 punti di sutura

Un ragazzo di 29 anni è stato morso e aggredito dal suo cane, un pitbull di due anni, mentre si trovava nella sua abitazione a Galatina, in provincia di Lecce, in Puglia. Quello dell’animale è stato un attacco improvviso e inaspettato, prima al braccio e poi al volto, con due morsi che hanno generato ferite profonde sul corpo del giovane pugliese. Il 29enne, come riporta La Repubblica, si è dovuto recare tempestivamente in ospedale per ricevere cure immediate dal personale medico, che per ricucire le lacerazioni ha dovuto applicare circa 80 punti di sutura tra il braccio e il volto. In ogni caso, il ragazzo non sarebbe mai stato in pericolo di vita e, fortunatamente, sarebbe in via di guarigione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dà una carezza al suo pitbull che dorme: 29enne azzannato al braccio e al volto. Necessari 80 punti di sutura

