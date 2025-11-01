da scuola di musica a scuola degli orrori il racconto shock di tre adolescenti

Un maestro di musica è stato arrestato dopo l’accusa di due adolescenti: “Ha voluto tutto da me”. Nella stessa struttura il mese scorso era stato fermato un altro maestro, con la stessa accusa Da scuola di musica a vero e proprio luogo dell’orrore. Da una struttura originariamente creata per regalare a ragazzi e ragazze la possibilità di studiare un percorso artistico e divertirsi, ad un luogo dedito ad atti e comportamenti disdicevoli. E che hanno portato gli inquirenti ad intervenire. In una scuola musicale emiliana, sarebbero avvenuti dei gravi episodi di violenza sessuale, perpetrati da educatori senza scrupoli. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

