Da Novara alle piste da sci in autobus | Flixbus annuncia nuove corse
Ancora più autobus per spostarsi da Novara verso le montagne.Da sabato 13 dicembre, infatti, gli autobus di FlixBus collegheranno Novara due volte al giorno e sette giorni su sette con Courmayeur in circa 2 ore e 20 minuti e Chamonix in poco più di tre ore. Sempre dal 13 dicembre la società. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
