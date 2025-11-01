A novembre su Netflix tornano i giovani protagonisti (ormai cresciuti) di Stranger Things, alle prese con l’ultima grande sfida. E non sono da perdere nemmeno Frankenstein di Guillermo Del Toro con Jacob Elordi e la seconda stagione del reality Squid Game, ispirato alla serie fenomeno. Stranger Things 5, il teaser trailer (e le date di uscita) X Leggi anche › Netflix festeggia 10 anni in Italia, quante storie ci ha raccontato Sul fronte italiano si affaccia in streaming Mrs Playmen, sull’editrice Adelina Tattilo (Carolina Crescentini), una delle donne più influenti degli anni Settanta, che rivoluzionò la rivista erotica Playmen. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da non perdere anche "Frankenstein" di Guillermo Del Toro e "Mrs Playmen" con Carolina Crescentini