Da Modric a Sucic magie di suola | i campioni firmano con la parte meno nobile della scarpa

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dallo stop gentile dei maestri alle tecniche mutuate dal futsal per evadere il pressing: una volta dicevano che il pallone non è uno scarafaggio e quindi non si schiaccia, oggi invece.. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

