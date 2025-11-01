Da Mattarella alla Murgia | tutti gli insulti nella chat delle femministe

Sergio Mattarella, Michela Murgia, ma anche Liliana Segre e Cecilia Sala. Questi alcuni dei bersagli di insulti e commenti che emergerebbero dalle chat private acquisite nell’ambito di un’indagine per stalking che coinvolge tre attiviste femministe: Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene. Le prime due Come riportato da Repubblica, l’indagine coordinata dal pm Alessio Rinaldi si è chiusa il 9 ottobre con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio. Le tre indagate, note per la loro attività sui social, sono accusate di aver organizzato campagne “denigratorie e offensive” nei confronti del giornalista A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da Mattarella alla Murgia: tutti gli insulti nella chat delle femministe

Scopri altri approfondimenti

Insulti e offese a Murgia, Segre e Mattarella: i veleni nella chat delle «femministe» - X Vai su X

Le loro chat per il pm costituiscono una «gogna digitale». Tra le persone bersagliate anche il presidente Mattarella, Liliana Segre e Michela Murgia - facebook.com Vai su Facebook

Carlotta Vagnoli, gli insulti a Murgia, Cecilia Sala e Mattarella nelle chat «femministe» con Valeria Fonte e Benedetta Sabene - Sono solo alcuni dei protagonisti delle chat di "Fascistella", il gruppo Whatsapp di Carlotta Vagnoli, ... Secondo ilmattino.it

Chat 'femministe' indagate, insulti a Mattarella, Segre e Murgia - E augurano la morte al Presidente della Repubblica italiana perchè cita la giornalista nel discorso ... Lo riporta ansa.it

Selvaggia Lucarelli e le "sorelle di chat", nel gruppo "Fascistella" insulti a Murgia, Mattarella e Segre - Selvaggia Lucarelli ha ricostruito le conversazioni delle “sorelle di chat” nel gruppo “Fascistella”: insulti a Murgia, Mattarella e Segre ... Scrive virgilio.it