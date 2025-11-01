Da Maria Majocchi Plattis a Rina Melli due incontri sul giornalismo femminile a Ferrara tra ‘800 e ‘900

Martedì 4 e sabato 8 novembre sono in programma due appuntamenti legati da un filo rosso, quello delle donne e dell’impegno nel giornalismo e nell’editoria in un particolare momento storico come il passaggio fra ‘800 e ‘900.Si inizia martedì 4 alle 17, quando alla biblioteca Bassani, all'interno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

