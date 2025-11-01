Da Ikea sono già numerosi gli articoli in vendita gli articoli a tema natalizio. Tra questi anche un “albero” decisamente diverso dai soliti E’ già Natale anche da Ikea. Mancano meno di due mesi alla festa più attesa dell’anno e negli store e sull’e-commerce del celebre marchio svedese sono in vendita numerosi accessori e gadget. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Da Ikea l’albero di Natale è geniale: trasforma ogni parete in una magia