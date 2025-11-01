Da Civati a Giarrusso | la lista nera di 14 nomi nel mirino delle femministe stalker

Monza, 1 novembre 2025 – ”Abbiamo solo iniziato. Io ve lo dico”. La scritta compare come un adesivo in primo piano su una pagina di Word. Il file è nominato “Lista nera“. Il foglio a computer è diviso in griglia: 14 righe per altrettanti nomi di personaggi più o meno noti, 6 colonne dove annotare, per ognuno, professione, la quantità di segnalazioni (anche se non è ancora chiaro effettuate da chi e per quale ragione), l’eventuale disponibilità di screenshot, il numero di follower su Instagram, la città di provenienza e l’accusa per cui sono diventati dei bersagli. Nella fotocomposizione, da sinistra, le tre scrittrici attiviste indagate per stalking: Benedetta Sabene, Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte,, Roma, 1 novembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

