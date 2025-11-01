Curiosità nel rione Fornelle | spunta un nuovo murales dedicato ad Alda Merini
Tanta curiosità nel Rione Fornelle, nel cuore del centro storico di Salerno, dove gli artisti Davide de La Mano e Greenpino stanno realizzando un nuovo murales con un una frase di Alda Merini: “La poesia è un castello di solitudine con qualche rarissima finestra di rotte allegrie”. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
novità a San Giacomo: attivati i nuovi semafori nel cuore del rione! Tra ironia e curiosità, cambia la viabilità nel punto più trafficato di Trieste - facebook.com Vai su Facebook