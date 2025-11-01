Curiosità a Pellezzano grande festa per i 100 anni di Nicolina Rago

Una comunità in festa per i 100 anni della cittadina Nicolina Rago, nata a Pellezzano il 1 Novembre 1925. Un secolo di vita vissuto con onestà, riservatezza e completa dedizione alla famiglia. Memoria storica di eventi straordinari e di profondi cambiamenti sociali. Presenti per onorare la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

