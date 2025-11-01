Curiosità 177 Giorni Il rapimento di Farouk Kassam | la Rai fa tappa a Caggiano

Salernotoday.it | 1 nov 2025

Da giovedì 6 novembre, Caggiano ospiterà le riprese dello sceneggiato RAI "177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam” prodotto dalla BIM Produzioni.L'avvisoLe riprese dureranno alcuni giorni e coinvolgeranno varie aree del nostro splendido borgo. Il Comune ha fatto anche sapere che, per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it



